التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 17 أكتوبر

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" واسفرت الحرب الوطنية المستمرة اربعة واربعين يوما عن دحر احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة اراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نقش بالاحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الاربعة والاربعين يوما الوطنية:

اليوم الـ 21 من الحرب الوطنية

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الارميني قرى قوتش أحمدلي وتشيمان وجوارلي وبير احمدلي وموسى بايلي وإيشيقلي وددلي بمحافظة فضولي.

* استهدفت قوات أرمينيا منتصف الليل مركز مدينة كنجة بالصواريخ الباليستية.

* قالت النيابة العامة في بيان إن استهداف قوات أرمينيا مدينة كنجة بالصواريخ الباليستية أسفر عن مقتل 13 مدنيا واصابة 48 مسالما بجانب تضرر عدد كبير من منشآت البنية التحتية ووسائل النقل والمرافق العامة.

* غردت النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا بيانا في حسابها على الانستغراق بشأن اعادة استهداف قوات أرمينيا مدينة كنجة بالصواريخ الباليسيتية.

* دمرت وحدات جيش أذربيجان خلال عمليات نفذتها بمختلف اتجاهات خط الجبهة عددا كبيرا من افراد قوات أرمينيا الاحتلالية و7 من دبابات ت72 و3 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و8 من مدافع الهاوتزير د30 و3 من منظومات الصواريخ المتعددة تور ام 2 كا ام و1 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات اس 125 و10 من شاحنات عسكرية حافلة بالاسلحة والمعدات القتالية 7 من سائر وسائل النقل العسكرية. ترجعت الكتيبة الـ1 للفوج الآلي الجبلي الـ5 لقوات أرمينيا تاركة مواقعها بتكبدها بخسائر كبيرة في الارواح والاسلحة والمعدات. كما ترك حوالي 300 مجند من الاحتياط كانوا يتخذون مواقع في خط الدفاع التابع للفوج الآلي الـ1 لقوات أرمينيا تركا تعسفيا.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن تدمير منظومة الصواريخ المضادة للطائرات اس 300 لقوات أرمينيا.

* أسقط جيش أذربيجان بطلقتين دقيقتين 1 من مقاتلات صو25 وطائرة مسيرة تكتيكية لقوات أرمينيا.

* دمر جيش أذربيجان بضربات جوية عدة مستودعات للمحروقات والتشحيم والاسلحة والمعدات القتالية لقوات أرمينيا.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 60 مدنيا والمصابين الى 270 جريح بجانب تعرض 1704 بيت و 327 منشأة مدنية و 90 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 ايلول والساعة 12:00 يوم 17 اكتوبر 2020م.