فضولي، 18 أكتوبر، أذرتاج

زار الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 17 اكتوبر محافظة فضولي المحررة.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا أحيطا علما باعمال انشاء الطريق البري الجديد.

وقال رئيس مجلس ادارة وكالة الطرق البرية صالح محمدوف إن انشاء الطريق يجري تنفيذا للمرسوم الصادر عن الرئيس إلهام علييف في اغسطس العام الحالي في مشروع اعادة بناء الاراضي المحررة من الاحتلال وطول الطريق الجديد 8ر64 كم وعرضه 15 مترا وهو ذو 4 مسالك ويخطط انشاء على طول الطريق جسور عبور ومواقف حافلات وسائر مرافق البنية التحتية.

ويأتي هذا القسم استمرارا للطريق البري الواصل الى بردع – أغدام الى فضولي المحررة.

وضع رئيس الدولة حجر الاساس للطريق البري الجديد الواصل الى فضولي – أغدام.