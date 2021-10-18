فضولي المحررة، 18 أكتوبر، أذرتاج تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 17 اكتوبر مشروع "قرية ذكية" ستبنى في قرية دولت يارلي بمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال الارميني. أحاط وزير الزراعة انام كريموف رئيس الدولة والسيدة الاولى علما بالمشروع مفيدا انه يتضمن تطبيق الطاقة الخضراء والبديلة والادارة الذكية وانشاء 450 بيت ذي 3 و4 و5 غرف بالمرحلة الاولى ومدرسة وروضة الاطفال وميدان بوسط القرية وسوق عامة ومزارع "القرية الذكية" حول القرية. واضاف أن القرية الذكوية ستزود بحقول لوحات شمسية للطاقة البديلة بطاقة عامة تبلغ 50 ميجاواط واستخدام 20 عاملا فيها. وزاد أن المشروع ينص على انشاء مؤسسات زراعة الطاطس بفرص عمل تبلغ 40 دائمة و300 موسمية. وينص المشروع كذلك انشاء مزارع الأسماك الهادفة الى التصدير على حساب تطبيق أنظمة الزراعة المائية الذكية على اساس خزانة كوندلن تشاي للمياه بجانب مزارع الدواجن بفرص عمل دائمة تبلغ 85 فرصة. ويخطط تشكيل بنية تحتية سياحية قروية وانشاء بنية تحية فندقية عن طريق تطبيق الحلول السياحية الذكية. وضع الرئيس إلهام علييف حجر الاساس "لقرية ذكية" جديدة الانشاء بقرية دولت يارلي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس "لقرية ذكية" في قرية دولت يارلي بمحافظة فضولي المحررة – صور

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده