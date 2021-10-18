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    زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال 9 أشهر

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٢]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الإحصاء في بيان إن حجم إنتاج الناتج المحلي الإجمالي خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الحالي في البلد بلغ 62 مليارا و877.4 مليون مانات او اكثر بنسبة 4.8 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإحصاء أن القيمة المضافة المنتجة في قطاع الاقتصاد غير النفطي الغازي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة وفي القطاع النفطي الغازي بنسبة 6.2 في المائة.

    وجاء في البيان المعدلات تدل على نمو في جميع المجالات الاقتصادية خلال الفترة المذكورة ما عدا قطاع الإنشاء والبناء.

    وقالت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد من الأهالي بلغ 6279 مانات.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال 9 أشهر
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