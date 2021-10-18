أذربيجان وقطر توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من طلب تأشيرة الفيزا
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٢]
باكو، 18 أكتوبر (أذرتاج)
تم التوقيع على اتفاقية "حول الاعفاء المتبادل من طلب تأشيرة الفيزا للأصحاب جوازات السفر العادية بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة قطر".
أفادت وكالة انباء أذرتاج ان الاتفاقية وقع عليها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ونائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
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