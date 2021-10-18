فضولي المحررة، 18 أكتوبر، أذرتاج تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 17 اكتوبر الظروف المهيأة لدى مطار فضولي الدولي الجديد. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة والسيدة الاولى أحيطا علما موسعا بالاعمال المنجزة في مطار فضولي الدولي الجديد وجاء فيه أن جميع اعمال الانشاء والاعمار مستكملة وفقا للمعايير الدولية. يذكر أن مطار فضولي الدولي الجديد قادر على استقبال جميع انزاع الطائرات.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى يتفقدان الظروف المهيأة لدى مطار فضولي الدولي الجديد – صور

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