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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس لمركز ادارة المحطات الرقمي في مدينة فضولي المحررة

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٢:٤٩]

    فضولي المحررة، 18 أكتوبر، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 17 اكتوبر في حفل وضع حجر الاساس لمركز ادارة المحطات الرقمي في مدينة فضولي المحررة من الاحتلال الارميني.

    أفادت أذرتاج أن رئيس ركة أذر إيشيق لتوزيع الطاقة الكهربائية وقار أحمدوف أحاط رئيس الدولة والسيدة الاولى علما بالمركز.

    واوضح احمدوف أن المركز الرقمي من شأنه أن يجمع جميع معلومات حول احوال الشبكة الكهربائية ويعالجها وقادر على تنظيم ادارة رقمية لجميع الاجهزة والمعدات في المحطات الكهربائية عن بعد والمراقبة عليها وحمايتها وهذا الحل يطبق اول مرة في جنوب القوقاز ليكون مركزا منتميا للجيل الجديد.

    وضع الرئيس إلهام علييف حجر الاساس للمركز.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس لمركز ادارة المحطات الرقمي في مدينة فضولي المحررة
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