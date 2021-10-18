الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يغرسان أشجارا لدى متنزه مدينة فضولي المركزي – صور

فضولي المحررة، 18 أكتوبر، أذرتاج

غرس رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 17 اكتوبر أشجارا لدى متنزه مركزي ينشأ لمدينة فضولي المحررة من الاحتلال الارميني.

أفادت أذرتاج أن رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية أنار قولييف قدم معلومات لرئيس الدولة والسيدة الاولى حول متنزه جديد الانشاء في فضولي.

وقال إن مساحة متنزه المدينة المركزي 21 هيكتارا ويكون متنزها غابيا بغرس اكثر من 5000 من مختلف أنواع الاشجار ومن جملتها صنوبر إلدار وسرو دائم الخضرة وزيتون والطائرة الشرقية التشينار والقيقب والأشجار الأخرى. كما ستنشأ في المتنزع الغابي مناطق الترفيه والراحة ومسرح لمختلف الفعاليات تحت الهواء الطلق ومناطق ترفيه الاطفال ومنطقة الدراجات وحوض ماء وسط المطاعم والمقاهي لراحة الزوار. والطرق الخاصة بالدراجات الهوائية وللمشاة بطولي 2ر8 كم و5ر7 كم على التوالي.

غرص الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا أشجارا في المتنزه.