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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١١:٥‎٠]

    فضولي، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا في 17 أكتوبر مع ممثلي مجتمع محافظة فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس علييف ألقى كلمة في الاجتماع.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة
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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان بممثلي مجتمع فضولي ويضعان حجر الأساس للمجمع التذكاري وترميم المدينة