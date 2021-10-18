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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في حفل وضع حجر الاساس لحارة سكنية كثيرة الشقق في فضولي المحررة

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٦]

    فضولي المحررة، 18 أكتوبر، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 17 اكتوبر في حفل وضع حجر الاساس لحارة سكنية كثيرة الشقق ستبنى في مدينة فضولي المحررة من الاحتلال الارميني.

    أفادت أذرتاج أن رئييس الدولة والسيدة الاولى أحيطا علما بحارة سكنية جديدة.

    وجاء فيه أن الحارة السكنية الجديدة تقع على مساحة 8ر17 هيكتارا وفي المرحلة الاولى تبنى مبان سكنية ذات 4-5 طوابق 65 شقة في كل مبنى تختلف بين 1 و2 و3 و4 غرف بجانب مبان متخلفة الاهداف ويخطط اسكان 2860 فرد في الحارة عامة.

    ويتضمن مشروع الحارة السكنية انشاء مراكز اعمال ومحلات تجارية ومطاعم ومقاه ومنشآت ثقافية ومرافق عامة ونافورات بالحدائق وطرق الدراجات الهوائية.

    وضع الرئيس إلهام علييف حجر الاساس لحارة سكنية كثيرة الشقق جديدة في مدينة فضولي.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في حفل وضع حجر الاساس لحارة سكنية كثيرة الشقق في فضولي المحررة
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