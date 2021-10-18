الرئيس إلهام علييف يرسم بتصميم وبناء مجمع فضولي التذكاري

فضولي المحررة، 18 أكتوبر، أذرتاج

رسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 17 اكتوبر مرسوما ينص على التدابير الخاصة بتصميم وبناء مجمع فضولي التذكاري.

أفادت أذرتاج أن المرسوم الرئاسي ينص على تخصيص 5ر1 مليون مانات كشريحة أولى لوزاورة الثقافة من المبلغ المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2021م لاعمال اعادة بناء واعمار واصلاح الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني بغية تصميم وبناء مجمع فضولي التذكاري الذي يتضمن كلا من متحف فضولي الاحتلالي وحديقة فضولي التذكارية ومتحف فضولي الانتصاري وتمثال فضولي الانتصاري وميدان علم الدولة في فضولي.