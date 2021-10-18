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    سومغايت يتعادل مع نفطجي ضيفه

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:١٥‎]

    سومغايت، 18 أكتوبر، أذرتاج

    تعادل سومغايت مع نفطجي باكو ضيفه بهدف مقابل مثله في الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 28 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت ادارها الحكم مسييف أمام 440 مسجع.

    وفتح الحساب مراد د50 لصالح صاحب الارض ورد عليه صابر د54.

    وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    واضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذا التعادل يحتل سومغايت المركز الخامس برصيد 8 نقاط فيما استقر نفطجي ثانيا برصيد 14 نقطة.

     

     

    AZERTAG.AZ : سومغايت يتعادل مع نفطجي ضيفه
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