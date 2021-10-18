باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

تغلب قراباغ أغدام على صباح باكو مضيفه بهدفين لواحد في الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 27 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا في العاصمة باكو ادارها الحكم اومودلو أمام 1000 مسجع.

وفتح الحساب فيليب د43 لصالح الضيف وزاده عبد الله الزبير د51 بينما رد عليهما عيسايف د65.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء عن سلوك عدواني د27.

واضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ما زال قراباغ يتصدر الترتيب برصيد 17 نقطة بينما استقر صباح ثامنا بقعر الترتيب برصيد نقطة.