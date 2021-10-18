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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير العمل والضمان الإجتماعي التركي

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات بيلجين.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الوزير فيدات بلجين نقل تحيات رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان إلى رئيس الدولة.

    وعبر رئيس الدولة عن الامتنان من تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وطلب نقل تحياته إلى الرئيس التركي أيضا.

    أشار الجانبان الى أن العلاقات الودية والأخوية بين أذربيجان وتركيا تتطور بنجاح في جميع الاتجاهات وساهمت زيارة وزير العمل والضمان الاجتماعية التركي في توسيع التعاون بين المؤسسات ذات الصلة في بلدينا.

    وأكد الطرفان خلال الاجتماع على التعاون الجيد في مجال العمل الاجتماعي وأهمية تبادل الخبرات في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، تمت الإشارة إلى أهمية مناقشة تنظيم سوق العمل والضمان الاجتماعي للمواطنين الأذربيجانيين العاملين في تركيا والمواطنين الأتراك العاملين في أذربيجان.

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    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير العمل والضمان الإجتماعي التركي
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