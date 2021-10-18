  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    زيرة يتعادل مع غابالا 1-1

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٢٨]

    غابالا، 18 أكتوبر، أذرتاج

    تعادل غابالا مع زيرة باكو ضيفه بهدف مقابل مثله في الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 26 المنظمة على ملعب غابالا المركزي في عاصمة المحافظة ادارها الحكم أقايف أمام 800 مسجع.

    وفتح الحساب حسينوف د18 لصالح الضيف فيما رد عليه اسكندروف د79.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين أحدهم في الفاصل من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف احدهم في الفاصل بالبطاقة الصفراء عن الاحتجاج على قرار الحكم وسلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء بعد انتهاء المباراة عن سلوك عدواني.

    واضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذا التصالح ارتفع غابالا الى المركز الثالث برصيد 12 نقطة فيما يتبعه زيرة رابعا بنفس الرصيد.

    AZERTAG.AZ :زيرة يتعادل مع غابالا 1-1
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٠]
     صبائل يخسر أمام كشلة ضيفه بهدف لهدفين
    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٢٠]
     قراباغ أغدام يتغلب على صباح باكو مضيفه بهدفين لواحد
    المغربي الزبير يسجل الهدف الثاني
    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:١٥‎]
    سومغايت يتعادل مع نفطجي ضيفه
    ١٤.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٧]
    جدول الجولة الثانية بدوري الدرجة الاولى لكرة قدم الصالات
    زيرة يتعادل مع غابالا 1-1