زيرة يتعادل مع غابالا 1-1

غابالا، 18 أكتوبر، أذرتاج

تعادل غابالا مع زيرة باكو ضيفه بهدف مقابل مثله في الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 26 المنظمة على ملعب غابالا المركزي في عاصمة المحافظة ادارها الحكم أقايف أمام 800 مسجع.

وفتح الحساب حسينوف د18 لصالح الضيف فيما رد عليه اسكندروف د79.

وعاقب الحكم 3 لاعبين أحدهم في الفاصل من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف احدهم في الفاصل بالبطاقة الصفراء عن الاحتجاج على قرار الحكم وسلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء بعد انتهاء المباراة عن سلوك عدواني.

واضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا التصالح ارتفع غابالا الى المركز الثالث برصيد 12 نقطة فيما يتبعه زيرة رابعا بنفس الرصيد.