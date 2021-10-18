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    اقتصاد


    زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٢٨]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك إن حجم صادرات البلد من الفواكه والخضروات خلال مدة يناير – سبتمبر من العام الحالي بلغ 422.6 ألف طن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الفواكه والخضروات المصدرة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 399 مليون دولار.

    يذكر أن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي 397.3 ألف طن بكلفة 402.1 مليون دولار.

     

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