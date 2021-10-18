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    اقتصاد


    الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٣٩]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تعد تركيا وروسيا وسويسرا وجورجيا والولايات المتحدة الامريكية من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان في الفترة ما بين أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 586.5 مليون دولار إلى روسيا و455 مليون دولار إلى تركيا و174 مليون دولار إلى سويسرا و120.4 مليون دولار إلى جورجيا و54.8 مليون دولار إلى الولايات المتحدة الامريكية خلال 9 أشهر.

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