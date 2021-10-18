أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٦:٠٠]
باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وتونس وإندونيسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية.
وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليار و938.2 مليون دولار والى تونس 377.5 مليون دولار والى إندونيسيا 87.2 مليون دولار.
انخفضت الصادرات إلى تركيا مقارنة مع العام الماضي.
لوحظ النمو في تونس وإندونيسيا.
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