إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وكروات وإسبانيا في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 9 أشهر من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 5 مليارات و646.7 مليون دولار أمريكي والى كروات 547.8 مليون دولار وإلى إسبانيا 558.2 مليون دولار.