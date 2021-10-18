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    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٦:٠٦]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وكروات وإسبانيا في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 9 أشهر من العام الجاري.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 5 مليارات و646.7 مليون دولار أمريكي والى كروات 547.8 مليون دولار وإلى إسبانيا 558.2 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
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