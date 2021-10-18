معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في يوليو
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٦:٠١]
باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال في يوليو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في يوليو وأدنى معدل لها في مايو.
وبلغت قيمة عمليات التصدير في يوليو مليارين و582.4 مليون دولار أمريكي وفي مايو مليار و62.9 مليون دولار.
يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال الربع الأول بلغت 14 مليارا و649 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢١]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٩]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٥]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٢]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٠:٢٧]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢٥]
١٤.١٠.٢٠٢١ [١١:٥٢]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٦:١٧]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٣:٣٠]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٣:٢٢]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥٧]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥٠]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٠:١٦]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٠:١١]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٨]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٥:٢٨]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥٦]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٥:٣٢]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٢:٤٩]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٣:١٨]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٦]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٢:١٨]
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٠:٠٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك