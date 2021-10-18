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    أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٦:١٦]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تصدرت إيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع إيران 293.2 مليون دولار ومع الإمارات العربية المتحدة 33.8 مليون دولار أمريكي ومع العربية السعودية 14.6 مليون دولار.

    ارتفع تبادل التجارة مع كل من 3 دول مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020.

    هذه الدول في الثلاثة الأولى في قائمة دول الخليج المصدرة منتجاتها من أذربيجان. بلغت تكلفة الواردات من إيران 272.2 مليون دولار و23.6 مليون دولار من الإمارات و11.5 ملايين دولار من المملكة العربية السعودية.

    كما ارتفاع الواردات من إيران والسعودية وانخفاضها من الامارات العربية المتحدة.

     

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