باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج خسر صبائل باكو امام كشلة باكو بهدف لمثليه في الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 25 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في العاصمة باكو ادارها الحكم جباروف أمام 400 مسجع. وسجل هدف صاحب الارض رؤوف د71 وهدفي الضيف ترلان د68 وأناطولة د81. وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ومثلهم من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة. واضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني. ارتفع كشله بهذا الفوز الى المركز السادس برصيد 7 نقاط متقدما امام صبائل المتراجع الى المركز السابع برصيد 6 نقاط.

AZERTAG.AZ : صبائل يخسر أمام كشلة ضيفه بهدف لهدفين

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