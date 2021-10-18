أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال اشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 9 أشهر من العام الجاري.

بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 613.7 مليون دولار والى أوكرانيا 319.6 مليون دولار والى بيلاروس 229.8 مليون دولار.