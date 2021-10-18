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    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٠٧]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال اشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 9 أشهر من العام الجاري.

    بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 613.7 مليون دولار والى أوكرانيا 319.6 مليون دولار والى بيلاروس 229.8 مليون دولار.

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