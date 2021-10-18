حجم التبادل التجاري في أذربيجان 23 مليار دولار خلال 9 أشهر

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الحالي إلى 22 مليارا و974.2 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن 8 مليارات و344.4 مليون دولار من الحجم العام للتبادل التجاري من حصة التوريد و14 مليارا و629.8 مليون دولار من حصة التصدير.