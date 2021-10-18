اذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وإيران وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية.

وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليار و309 مليون و640 ألف دولار والى إيران 272 مليون و208 ألف دولار والى كازاخستان 52 مليونا و859 ألف دولار.