استيراد 7168 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 9 أشهر

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم استيراد 7168 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 8 مليارات و344.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.