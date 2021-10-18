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    استيراد 7168 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 9 أشهر

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٠٧]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم استيراد 7168 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 8 مليارات و344.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

    AZERTAG.AZ :استيراد 7168 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 9 أشهر
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