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    وزير الدفاع الأذربيجاني يلتقي الممثل الخاص للناتو لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٧]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى وزير الدفاع الأذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف اليوم مع نائب المساعد لأمين عام حلف شمال الأطلسي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والممثل الخاص للناتو لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى خافيير كولومينا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الى باكو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وزير الدفاع اطلع الضيوف على العمل الذي قام به جيشنا في الأراضي المحررة بعد الانتصار المجيد للجيش الأذربيجاني بقيادة الرئيس الأذربيجاني القائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف والوضع الحالي في حدود الدولة الأذربيجانية.

    وأعرب الجنرال ذاكر حسنوف عن ارتياحه للوضع الراهن للتعاون مع الناتو والنتائج الإيجابية في مجال التعاون وشدد على أهمية تطوير العلاقات.

    وأشار خافيير كولومينا إلى أن الناتو مستعد لتقديم الدعم المناسب لضمان السلام في المنطقة.

    كما ناقش الاجتماع وضع ما بعد الحرب والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يلتقي الممثل الخاص للناتو لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى
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