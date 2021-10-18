معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 9 أشهر من روسيا
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال مدة يناير – سبتمبر للعام الحالي من روسيا.
قال جهاز الجمارك إن معظم المنتجات استوردت خلال 9 أشهر من روسيا وتركيا والصين حيث بلغت قيمة الواردات من الصين مليار و158.6 مليون دولار ومن روسيا مليار و440 مليون دولار ومن تركيا مليار و309.6 مليون دولار.
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