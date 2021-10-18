أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 988.5 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي في سبتمبر
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 988.5 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 164.4 مليون دولار خلال نفس الشهر.
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