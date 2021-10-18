وزير الخارجية يستقبل نظيره القطري

باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 18 اكتوبر اليوم نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

قالت الخارجية في بيان إن اللقاء المنظم بحضور وفدين موسعين من كلا الطرفين تبادل الجانبان فيه وجهات نظر حول المسائل المدرجة في جدول اعمال التعاون الثنائي وكذلك القضايا الاقليمية.

وقال الوزير بايراموف إن أذربيجان تعير اهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع قطر مؤكدا بامتنان على الحوار السياسي رفيع المستوى القائم بين البلدين. واشار الوزير بايراموف الى مشاطرة البلدين علاقات الصداقة والتعاون سواء هل في المستوى الثنائية ام المتسوى متعددة الاطراف معبرا عن شكره على تأييد قطر المستدام بموقف أذربيجان المحق المعتمد على القانون الدولي من حل النزاع السابق.

ذكر نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن لقاءه مع الرئيس الأذربيجاني جرى مثمرا جدا. واعرب عن امتنانه من زيارة البلد في اليوم المهم جدا بالنسبة لاذربيجان ناقلا تهانيه الودية بمناسبة الذكرى السنوية الـ30 لاستعادة أذربيجان استقلالها. وعبر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن دعم قطر لسلامة اراضي أذربيجان تعبيرا آخر.

وأحاط جيهون بايراموف زميله القطري الرفيع علما بالوضع الراهن في المنطقة بما فيه التنمية الجارية في المنطقة بعد النزاع وتنفيذ البيانين الثلاثيين وتدابير تتخذها أذربيجان في هذا السياق وكذلك الدمار المنظم المركتب من قبل أرمينيا على اراضي أذربيجان المحتلة خلال الاحتلال المستمر 30 سنة ومحاولات طمس آثار تراث البلد التاريخي والثقافي والديني والفعاليات الغير قانونية فيها وتلويث الاراضي المحتلة تلويثا شاملا بالألغام المختلفة وغيرها من المسائل ذات الصلة. وقدم معلومات مفصلة حول ما تنفذه حكومة أذربيجان في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني من اعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح ايضا.

وبحث الطرفان في اللقاء مسائل توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمارات المتبادلة وكذلك الطاقة البديلة والنقل والسياحة وغيرها وما يتعلق بكفاءة استخدام الامكانات الموجودة. ونوه الى مساهمة تنظيم اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومتي جمهورية أذربيجان ودولة قطر على هامش الزيارة مساهمة ايجابية في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وفي ختام اللقاء وقع الوزيران على "الاتفاقية على إلغاء الطلب بتأشيرة دخول لحاملي جوازات السفر العامة بين حكومتي جمهورية أذربيجان ودولة قطر".