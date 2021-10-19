الشيخ عايش الحويان مُخاطباً السفير الأذربيجاني: ندعو الله بأن ينصُر أذربيجان

باكو، 19 أكتوبر (أذرتاج)

أقام الشيخ عايش رجا الحويان وليمة غداء كُبرى تكريماً لسفير جمهورية أذربيجان لدى الأردن / إلدار سليموف وذلك في ديوان عشيرة الحويان/ حي الحويان – عمان وبحضور عدد من الدبلوماسيين في السفارة الليبية بالأردن. وقد رحَّب الشيخ الحويان بالسفير الأذربيجاني ودعا الله بأن ينصُر أذربيجان على أعدائها وتمنى الخير والإزدهار للشعب الأذربيجاني وبأن تتطور الصداقة ما بين أذربيجان والأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني مع أخيه فخامة الرئيس إلهام علييف. وقد ألقى السفير إلدار سليموف كلمة شكر فيها الشيخ عايش الحويان على هذه الدعوة الكريمة مؤكداً بأنه يشعر بأنه ليس غريباً في الأردن وفي هذا المجلس فنحن أسرة واحدة مؤكداً على العلاقات الوثيقة التي تربط ما بين الأردن وأذربيجان. ثم تحدث المؤرخ عمر العرموطي ومؤلف كتاب أزمة ناغورنو كاراباخ والقانون الدولي ومؤلف كتاب العلاقات الأردنية الأذربيجانية فرحب بالسفير الأذربيجاني وأضاف العرموطي "بأننا في الأردن نقدم التهاني والتبريك لبطل التحرير الرئيس الأذربيجاني المُناضل الرئيس إلهام علييف وإلى الشعب الأذربيجاني بُمناسبة ذكرى النصر والتحرير/ مرور عام واحد على انتصار أذربيجان وتحرير أراضيها المحتلة" وأكد العرموطي على متانة العلاقات الأردنية الأذربيجانية التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني مع أخيه فخامة الرئيس إلهام علييف صديق جلالة الملك عبدالله الثاني وصديق الأردن. وقد حضر الحفل عدد كبير من شيوخ العشائر الأردنية وعدد من كبار موظفي وزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء وأسرة السفارة الأذربيجانية في الأردن. وفي نهاية الحفل قدم الشيخ عايش الحويان هدية لسفير أذربيجان (إلدار سليموف) وهي كتاب (أيام زمان – مذكرات الشيخ عايش رجا الحويان / إعداد: عمر العرموطي).