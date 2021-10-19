أذربيجان: تسجيل 1245 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 409 مصاب ووفاة 13 مصابا في 18 أكتوبر

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1245 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 409 مصاب هذا المرض وتوفي 13 مصابا بالفيروس في 18 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 503 ألف و452 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 478 ألف و812 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و778 مريض منهم ويستمر علاج 17 ألفا و862 مريض حالي لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 7 آلاف و153 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و32 ألفا و555 فحص طبي.