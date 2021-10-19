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    أذربيجان: تطعيم 591 جرعة من لقاح كورونا في 18 أكتوبر

    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١٠:٤١]

    باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 591 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 18 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 190 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و401 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 9 ملايين و195 ألف و23 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و964 ألف و341 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و230 ألف و682 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 591 جرعة من لقاح كورونا في 18 أكتوبر
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