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    إعلان أسماء الدول الناطقة بالإسبانية التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان

    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١٠:٥‎٨]

    باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم اعلان اسماء الدول الناطقة بالاسبانية التي تجري أكبر حجم العمليات التجارية مع أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من عام 2021.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إسبانيا والمكسيك والأرجنتين في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان الناطقة بالإسبانية التي أجرت معها أذربيجان معظم العمليات التجارية في 9 أشهر.

    بلغت حجم التبادل التجاري مع إسبانيا 615 مليون دولار ومع المكسيك 53 مليون دولار ومع الأرجنتين 36 مليون دولار.

    ارتفع حجم التبادل التجاري مع إسبانيا والمكسيك والأرجنتين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

     

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