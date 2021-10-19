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    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا يبلغ 647 مليون دولار في العام الجاري

    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٠]

    كييف، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الإحصاءات الأوكرانية إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري بلغ 647 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الأوكرانية أن قيمة المنتجات المصدرة من أذربيجان إلى أوكرانيا خلال 9 أشهر بلغت 327.1 مليون دولار فيما واستورد البلد من أوكرانيا منتجات قيمتها 319.7 مليون دولار.

    يذكر أن أوكرانيا تحتل المركز الثاني في المنطقة ما بعد السوفييت بعد روسيا من حيث حجم التبادل التجاري مع أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا يبلغ 647 مليون دولار في العام الجاري
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