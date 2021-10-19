انطلاق التدريبات القيادية في لاتشين

باكو؟، 19 أكتوبر (اذرتاج)

انطلقت في 19 أكتوبر في لاتشين التدريبات القيادية، ذلك بناء على خطة الاستعداد للجيوش البرية الأذربيجانية لعام 2021.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان التدريبات تقام مع تطبيق وسائل الاتصالات ميدانيا وعلى الخرائط وتصميم هيكل الأراضي.

والهدف من التدريبات هو متابعة مستوى التنسيق بين الجيوش البرية وتكوينات الجيش الأخرى.