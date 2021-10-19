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    صباح الرديف يتغلب على صبائل الرديف بهدف دون رد

    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١٣:٠١]

    باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

    تغلب صباح الرديف على صبائل الرديف ضيفه بهدف دون رد في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 19 المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة أدارها الحكم اللهوردييف أمام 60 مشجعا.

    وجاء هدف الفوز من طرف كامران د41.

    وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض ومثلهما من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

    واضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز ارتفع صباح الرديف الى المركز الثاني برصيد 9 نقاط بينما تراجع صبائل الرديف الى المركز الثامن برصيد تجمد عند 4 نقاط.

    AZERTAG.AZ :صباح الرديف يتغلب على صبائل الرديف بهدف دون رد
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