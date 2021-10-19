 غابالا الرديف يخسر أمام توران طاووس ضيفه

غابالا، 19 أكتوبر، أذرتاج

خسر غابالا الرديف أمام توران طاووس ضيفه بهدف لمثليه في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 20 المنظمة على ملعب غابالا المركزي بعاصمة المحافظة أدارها الحكم محمدوف أمام 50 مشجعا.

وفتح الحساب ايلتشين د45+3 وضاعفه صادق د84 فيما جاء هدف صاحب الارض من طرف مهراج د87.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء د10 عن مخالفة صارخة.

واضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه الخسارة نزل غابالا الرديف الى المركز السابع برصيد 5 نقاط بينما صعد توران طاووس الى المركز الثاني عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط.