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    وزير الخارجية: يجب على أرمينيا تنفيذ تعهداتها الملتزمة بالبيان الثلاثي من اجل تطبيق العلاقات مع أذربيجان

    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١٤:٢٤]

    باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

    قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره السلوفاكي إيفان كورتشوك في باكو اليوم إن أذربيجان مؤيدة بتطبيع العلاقات مع أرمينيا لأجل ذلك يجب على أرمينيا تنفيذ تعهداتها الملتزمة بالبيان الثلاثي حيث أن أذربيجان تنفذ جميع تعهداتها الملتزمة بها.

    واوضح الوزير بايراموف أن أذربيجان اطلقت مشاريع واسعة النطاق رامية الى اعادة بناء واعمار واصلاح الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني وفي عمل تطهير الاراضي من الالغام احد اتجاهات هذا المجال الأهم انطلق التعاون بين أذربيجان وسلوفاكيا وفي المستقبل المنظور ترسل سلوفاكيا الى أذربيجان 7 أجهزة تطهير الالغام.

    واكد الوزير كذلك على أن اعادة بناء واعمار واصلاح الاراضي المحررة من الاحتلال واعادة الاهالي اليها أمر أولوي بالنسبة لاذربيجان التي تنفذ حاليا مختلف المشاريع في هذا المجال.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية: يجب على أرمينيا تنفيذ تعهداتها الملتزمة بالبيان الثلاثي من اجل تطبيق العلاقات مع أذربيجان
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