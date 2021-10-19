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    وزير الخارجية السلوفاكي: نؤيد باتفاقية يرتقب توقيعها بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي

    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

    قال وزير الخارجية السلوفاكي ايفان كورتشوك في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره السلوفاكي إيفان كورتشوك في باكو اليوم إننا نؤيد باتفاقية يرتقب توقيها بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي ويتعاون البلد مع الاتحاد الاوروبي سياسيا واقتصاديا واذربيجان بلد شريك موثوق به.

    واضاف الوزير السلوفاكي انه نظر في لقاء مع نظيره الأذربيجاني الى العلاقات بين البلدين ومن ضمنها الوضع ما بعد الحرب في قراباغ. وابلغ أن معايير القانون الدولي يجب أن تراعى حتى في أشد النزاعات مفيدا أن الشعوب والطوائف العرقية المختلفة ينبغي لها أن تعيش في ظروف سلمية وان البيان الثلاثي الموقع عليه في نوفمبر العام السابق قد مهد أرضية في هذا المجال.

    كما اكد الوزير السلوفاكي على ضرورة مزيد من توسيع العلاقات الايجابية بين سلوفاكيا واذربيجان.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية السلوفاكي: نؤيد باتفاقية يرتقب توقيعها بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي
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