الرئيس إلهام علييف يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربايجان إلهام علييف اليوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي تويفو كلار.

أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال الاجتماع آفاق تطوير التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وشددا على أهمية تعاون الاتحاد الأوروبي مع أذربيجان.

أشارا إلى أن أذربيجان شريك موثوق للاتحاد الأوروبي.

خلال المحادثة، تطرق الجانبان إلى زيارة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل إلى أذربيجان في يوليو من العام الجاري وأشارا إلى أن اللقاء بين الرئيس إلهام علييف وشارل ميشيل قدم مساهمة مهمة في تطوير العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

وتم التأكيد في الاجتماع على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

كما تبادلا وجهات النظر حول قمة الشراكة الشرقية القادمة.