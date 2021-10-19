انخفاض الصادرات من الشاي

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صدرت 808.62 طن من الشاي من البلد خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك ان قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 6.1 مليون دولار.

يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 980 طن من الشاي بقيمة 6.7 مليون دولار.