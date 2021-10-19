تصدير أكثر من 229.9 ألف طن من فحم الكوك في 9 أشهر

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم تصدير أكثر من 229.9 ألف طن من فحم الكوك خلال 9 أشهر من العام الجاري.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 19 مليونا و250 الف دولار أمريكي.