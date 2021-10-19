الرئيس علييف يستقبل وزير الخارجية والاوروبي السلوفاكي

باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 19 اكتوبر اليوم وزير الخارجية والاوروبي السلوفاكي ايفان كورتشوك.

أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد التعبير عن الامتنان من تطور العلاقات الثنائية بين أذربيجان وسلوفاكيا وكون الاتصالات السياسية فاعلة. واشيرت الى اهمية الزيارات المتبادلة من هذا الانطلاق.

واكد وزير الخارجية والاوروبي السلوفاكي ايفان كورتشوك على قبول بلاده أذربيجان كبلد يملك امكانات حسنة للتعاون الاقتصادي وابلغ أن الجانب السلوفاكي يعير اهمية كبيرة لدعم الرئيس إلهام علييف جهودا ترمي الى تنمية العلاقات الاقتصادية مع أذربيجان. وتناول الضيف اهمية تحسين القاعدة القانونية المتعلقة بتوسيع التعاون الاقتصادي. وأبان ايفان كورتشوك أن شركات سلوفاكية حريصة على المشاركة عن كثب في مشاريع اعادة البناء والاعمار والصلاح الجارية في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني.

وذكر الضيف أن سلوفاكيا ملتزمة بمبدأ سلامة اراضي الدول وسيادتها ويدعم بلاده على هذا الاساس وحدة اراضي أذربيجان.

جرى خلال المباحثات تبادل الاراء حول آفاق العلاقات الثنائية والتعاونية بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي.