باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تم تصدير 139.3 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 30.2 مليون دولار امريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير 139.3 ألف طن من القار النفطي في 9 أشهر

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