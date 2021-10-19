برميل من "آذري لايت" يتجاوز 86 دولار

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

انخفض سعر برميل النفط الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 86.34 دولار بعد انخفاضه 0.11 دولار.

يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 86.45 دولار في 15 أكتوبر من العام الجاري.