وزير الخارجية يعلن تخطيط توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين أذربيجان وسلوفاكيا

باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره السلوفاكي إيفان كورتشوك في باكو اليوم إن اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وسلوفاكيا يخطط التوقيع عليها.

واوضح الوزير بايراموف انه بحث في لقاء جمعه اليوم مع نظيره السلوفاكي افاق التعاون في المنصات الثنائية والدولية بين البلدين وامكانات العلاقات في المجال الاقتصادي.

وابان أن اكثر من 10 اتفاقيات تشمل على مختلف المجالات بين البلدين قيد النظر فيها من قبل أذربيجان وسلوفاكيا حاليا.