أذربيجان: تسجيل 2102 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 863 مصاب ووفاة 15 مصابا اليوم

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2102 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 863 مصاب هذا المرض وتوفي 15 مصابا بالفيروس في 19 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 505 ألف و554 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 479 ألف و672 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و793 مريض منهم ويستمر علاج 19 ألفا و86 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و189 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و44 ألفا و744 فحص طبي.