  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم اكثر من 31 ألف جرعة من لقاح كورونا في 19 أكتوبر

    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١٧:٠٩]

    باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 31 ألفا و60 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 19 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 12 ألفا و604 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و18 ألفا و456 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 9 ملايين و226 ألف و83 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و976 ألف و945 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و249 ألف و138 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم اكثر من 31 ألف جرعة من لقاح كورونا في 19 أكتوبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥‎٦]
    أذربيجان: تسجيل 2102 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 863 مصاب ووفاة 15 مصابا اليوم
    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١٠:٤١]
    أذربيجان: تطعيم 591 جرعة من لقاح كورونا في 18 أكتوبر
    ١٩.١٠.٢٠٢١ [١٠:٣٨]
    أذربيجان: تسجيل 1245 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 409 مصاب ووفاة 13 مصابا في 18 أكتوبر
    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٠:١٦]
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 25 ألف جرعة من لقاح كورونا في 17 أكتوبر
    أذربيجان: تطعيم اكثر من 31 ألف جرعة من لقاح كورونا في 19 أكتوبر