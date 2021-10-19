أذربيجان: تطعيم اكثر من 31 ألف جرعة من لقاح كورونا في 19 أكتوبر

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 31 ألفا و60 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 19 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 12 ألفا و604 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و18 ألفا و456 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 9 ملايين و226 ألف و83 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و976 ألف و945 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و249 ألف و138 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.