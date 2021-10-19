نفطجي الرديف يتغلب على قراباغ أغدام الرديف مستضيفه بهدفين دون رد

باكو، 19 تشرين الأول، أذرتاج

تغلب نفطجي باكو الرديف على قراباغ أغدام الرديف مستضيفه بهدفين دون في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 21 المنظمة على ملعب اي اس كا أرينا في باكو أدارها الحكم حمزازاده أمام 50 مشجعا.

وسجل هدفي الضيف صادقوف د30 وقربانلي د74.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ومثلهم من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز كسب نفطجي الرديف نقاطه الثلاثة الاولى مستقرا بالمركز العاشر متابعا قراباغ الرديف المحتل المركز التاسع بنفس الرصيد.